В Пурвциемсе полицейские нашли без вести пропавшего мальчика

2 октября, около 22:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию от охранника магазина в Пурвциемсе – к нему за помощью обратился девятилетний мальчик.

Мальчик отправился погулять и заблудился.

Прибывшие на место полицейский выяснили адрес мальчика, и отвезли его домой.

Родители сообщили, что ребенок по будням находится в школе-интернате.

Отец признал, что знал о пропаже сына, так как днем звонил в учебное заведение, работник которого рассказал, что этот мальчик в компании с одноклассников ушел гулять, но не вернулся.

С семьей проведен профилактический разговор.