Авария на Лиепайском шоссе с гражданином Германии: Ищут свидетелей

Во вторник, 3 октября, на Лиепайском шоссе, на перекрестке с дорогой Добеле-Тукумс, произошло тяжелое ДТП с участием двух машин. Пассажиры одной из машин теперь этот день называют своим вторым днем рождеия и отчаянно ищут свидетелей аварии. Об этом в своем профиле Facebook сообщает Анда Упмале.

«Около 14.00 нас на главной дороге не пропустила машина гражданина Германии, который не заметил знак «Стоп«. Это одна из «черных точек» на шоссе. Перекресток - нерегулируемый и никаких знаков о снижении скорости нет. В результате в нашу машину въехали. Эти несколько ужасных секунд тянулись невозможно долго, - так события того рокового дня описывает пострадавшая Анда».

Женщина от души благодарит тех мужчин, которые остановились и помогли им выбраться из опрокинувшейся на бок машины.

Сейчас пострадавшие ищут свидетелей ДТП. Гражданин Германии по словам Анды утверждает, что он ехал по той же дороге и в том же направлении, что и девушка с юношей, то есть по главной, а не второстепенной дороге.