Ребенок ночью искал свою мать, которая пьяной уснула на улице

30 сентября, около 22:00, к сотрудникам Рижской муниципальной полиции, работавшим на вызове, подбежала женщина. Она рассказала, что за углом на земле лежит женщина и не может встать.

Полицейские отправились в указанное место и увидели сидящую на земле женщину, в грязной одежде, от нее исходил сильный запах алкоголя.

На лице были царапины и синяки. Полицейские помогли женщине встать и предложили вызвать «скорую», однако она заверила, что хорошо себя чувствует и в помощи медиков не нуждается.

На вопрос о том, употребляла ли она алкоголь, женщина рассказала, что была у бывшего мужа в гостях и выпивала с ним.

Во время разговора к полицейским подбежал 11-мальчик, который рассказал, что пьяная женщина – его мать.

Мальчик сообщил, что ждал ее дома, но мама не вернулась, и он решил пойти ее искать.

Также выяснилось, что дома женщину ждет и дочь, которая старше своего брата на пару лет. Женщина была не в состоянии позаботиться о детях, поэтому полицейские связались с ее родственником, который согласился взять на себя заботы о несовершеннолетних.

Женщину задержали и доставили в дежурную часть, где проверка на алкоголь показала 3,61 промилле.

По данному факту составлен протокол за пребывание в общественном месте в состоянии опьянения, которое унижает честь и достоинство человека.

Согласно закону, за такое нарушение можно получить штраф в размере 140 евро.

Мальчика отвезли домой, где его ждала сестра. В квартире были удовлетворительные условия. За детьми остался приглядывать уже прибывший на место родственник, который рассказал, что достаточно часто присматривает за детьми, так как их мать с новым бойфрендом часто пьет.