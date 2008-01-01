Часы Вике-Фрейберги: Прокуратура вновь начала расследование

Правоохранительные органы вновь начали расследовать ситуацию с наручными часами, подаренными в свое время экс-президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге.

Как сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука, запрошены материалы у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), ведется проверка. Она не пояснила, почему прокуратура решила проверить старые материалы, если в 2008 году БПБК уже прекратило уголовный процесс о действиях работников канцелярии президента, которые списали отдельные подарки, полученные Вике-Фрейбергой.

В 2008 году БПБК пришло к выводу, что

списание двух наручных часов, преподнесенных экс-президенту, и исключение одной картины из основных средств канцелярии президента не было необоснованным.

При повторном осмотре эксперты констатировали у часов дефект, который позволил признать их негодными и списать.

В сентябре газета «Diena» писала о том, что, хотя эксклюзивные часы «Rado» с окончанием срока полномочий президента были признаны негодными и уничтожены, те же или аналогичные часы Вике-Фрейберга позже носила на официальных мероприятиях. Экс-президент по просьбе БПБК предъявила часы, и у них оказался другой регистрационный номер.