Жители помогли найти два ворованных автомобиля

В ночь на 2 октября работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о некой машине марки Volkswagen Golf в Ильгуциемсе, которая была припаркована возле многоквартирного дома без разрешения.

На месте событий полицейские проверили данные автомобиля. И выяснилось, что он объявлен в розыск как краденный. На место события были вызваны коллеги из Госполиции.

В свою очередь сегодня работники того же управления получили информацию о другом автомобиле Volkswagen Golf, который длительно находился во дворе рядом с многоквартирным домом в Иманте.

По указанному адресу полиция обнаружила машину, которая также пропала. На место события были вызваны работники Госполиции.