Латвия получила из Австрии подержанные 120-миллиметровые минометы

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили из Австрии подержанные 120-миллиметровые минометы, сообщили агентству ЛЕTA в пресс-службе Министерства обороны.
Минометы были доставлены минувшим летом и в дальнейшем будут использоваться для нужд подразделений НВС и Земессардзе.
Из соображений безопасности Минобороны не сообщает количество минометов, но отмечает, что доставлено все предусмотренное договором оружие.
Минометы этого калибра уже имеются на вооружении НВС Латвии и демонстрировались на военных парадах 18 ноября.
Поставка минометов предусмотрена заключенным между министерствами обороны Латвии и Австрии двухсторонним договорoм, сумма которого составляет 6 млн евро.
1 октября в Латвию также были доставлены первые самоходные гаубицы, закупленные НВС в Австрии.
В целом латвийская армия купит в Австрии 47 единиц боевой техники.