Путин рассказал анекдот про армию Израиля

Российский президент Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках российской энергонедели рассказал анекдот про армию Израиля, не дав ведущему закончить очередной вопрос.

«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец, а если на тебя идут танки? Я возьму гранатомет и буду защищаться. Молодец, а если самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я, что, один воюю в нашей армии? И я вас хотел спросить: я, что, один разве здесь на этой панели выступаю?», - сказал лидер РФ, после чего ведущий пообещал обращаться и к другим участникам мероприятия.