Полиция завела уголовное дело о гибели 4-летнего мальчика в бассейне

Полиция начала уголовный процесс по расследованию гибели 4-летнего мальчика в Вентспилсе, который утонул во время занятий по плаванию.

Как сообщила представитель Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева, уголовный процесс начат по ст. 13. Уголовного закона «Преступление против здоровья человека».

Более подробной информации полиция пока не предоставляет.

Несчастный случай произошел вчера в 18.40 в малом плавательном бассейне Вентспилсского парка водных аттракционов.

Ребенку была немедленно оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось.

Малый бассейн специально предназначен для обучения плаванию детей. Занятие, предназначенное для детей до 7 лет, проходило под руководством опытного тренера.

Вентспилсская дума сформировала специальную комиссию для выяснения причин несчастного случая.