Тяжелая авария в Гробини: Погибли три человека

Сегодня около 12.00 в Гробиньской волости, на автодороге P113 произошло трагическое ДТП, в котором по первоначальной информации погибли три человека.

В аварии задействованы два транспортных средства, на месте ЧП работает Государственная полиция, Пожарно-спасательная служба и «скорая помощь».

Движение на дороге полностью блокировано, водителей просят выбирать другие пути.

Представитель службы неотложной помощи Инга Витола рассказала порталу TVNET, что на место происшествия направились три бригады медиков, однако там было констатировано, что трое взрослых мертвы.