Трагедия в бассейне Вентспилса: тренер в состоянии шока

После вчерашней трагедии в малом плавательном бассейне Вентспилса, когда во время занятий по плаванию утонул 4-летний мальчик, тренер находится в шоковом состоянии и не может внятно пояснить обстоятельства произошедшего, рассказал агентству LETA исполнительный директор Вентспилсской городской думы Алдис Абеле.

Он руководит специально созданной при думе комиссией, задача которой — выяснить, как в Парке водных аттракционов Вентспилса организованы занятия по плаванию — какой регламент, состояние технической базы и документация. Выяснение причины трагедии — в компетенции Госполиции, указал Абеле.

Представители самоуправления встретились с тренером, который проводил занятия, однако он в шоковом состоянии и не может дать внятных объяснений о произошедшем, признал Абеле.

«У тренера внушительный опыт, более 10 лет он работал профессиональным спасателем», - добавил Абеле.

«Это чрезвычайное происшествие. Мы соболезнуем родным мальчика», - добавил он.

Сегодня утром в Вентспилсской думе было созвано заседание специально созданной комиссии, на которой ее членам были даны конкретные задания отправиться в олимпийский центр «Вентспилс» и Парк водных приключений, чтобы проверить документацию, которая регламентирует проведение занятий по плаванию.

Руководству Парка водных приключений также пока не ясны причины произошедшего, признал агентству LETA управляющий водным парком Марис Миллерс. Тренер вчера до позднего вечера давал показания полиции, а со своим непосредственным руководством еще не говорил. О беде руководство водного парка узнало от тренера, незамедлительно была вызвана скорая, однако медикам не удалось спасти жизнь ребенка.

В Парке водных приключений нет других сотрудников, которые были в тот момент на месте и могли бы рассказать что-то о произошедшем, поскольку обучение маленьких детей происходит в специальном помещении, где вместе с воспитанниками находится всего один тренер, пояснил Миллерс. Глубина малого бассейна — 0,75-1,22 метра. Трагедия произошла там, где мелко. Именно там обучают детей 4-х и 5-ти лет.

На вопрос, не были ли у мальчика проблемы со здоровьем, управляющий бассейном не смог ответить, поскольку у него нет такой информации.

На занятии в момент трагедии было 15 детей.

Дипломированный и опытный тренер Парка работал в нем три года, за все это время не было никаких сомнений в его профессионализме, признает председатель правления олимпийского центра «Вентспилс» Улдис Бойтманис. Это же подтвердил и Миллерс, отметив, кто никогда не было никаких нарушений. «Он сам охотно работал с маленькими детьми. У него самого ребенок такого же возраста», - сказал Миллерс.

Как уже сообщалось, несчастный случай произошел вчера в 18.40 в малом плавательном бассейне Вентспилсского парка водных аттракционов. Ребенку была немедленно оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось.