В Риге наблюдательный прохожий указал полиции на автоугонщика. Но ошибся

Незадолго до полудня 1 октября к сотрудникам латгальского управления муниципальной полиции Риги в Дарзциемсе подошел прохожий, который указал на мужчину. По словам очевидца, одетый в спортивный костюм парень пытался взломать дверь машины.

Полицейские подошли к возможному нарушителю, однако он рассказал, что автомобиль принадлежит его матери. Мужчина пояснил, что забыл ключи в замке зажигания, а машина закрылась. В момент появления стражей порядка он пытался различными подручными средствами открыть дверь со стороны водителя.

Полиция попросила мужчину оставаться на месте происшествия, пока не будут проверены его слова. Оказалось, что он не лгал. Во время разговора со стражами порядка его удалось открыть двери и взять забытые в замке зажигания ключи. Помощь полицейских ему не потребовалась.

Несмотря на то, что тревога оказалась ложной, полиция благодарит наблюдательного жителя за предоставленную информацию.