LTV: погибший мальчик прыгнул в бассейн, не сказав тренеру

Согласно неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения, которую подтвердили несколько источников, погибший мальчик во время занятия попросил разрешения выйти в туалет. Вернувшись, мальчик, не сообщая тренеру, прыгнул в бассейн. О том, что в глубоком конце бассейна кто-то находится, позднее сказала другая участница занятий - четырехлетняя девочка, сообщает передача «Panorāma».

Как уже писал Русский TVNET, олимпийский центр «Вентспилс» возьмет на работу дополнительных инструкторов по плаванию, а также обеспечит виоденаблюдение на спортивных базах Вентспилса. Об этом в четверг журналистам рассказали председатель олимпийского центра Улдис Бойтманис и исполнительный директор Вентспилсской думы Алдис Абеле.

В малом бассейне Вентспилсского парка водных развлечений, где произошла трагедия, с группой, состоящей из 15 детей, работал один тренер. Как признал исполнительный директор города, в нем надо было быть двум людям, наблюдающим за происходящим. «Такой принцип четырех глаз соблюдается в большом бассейне», - сказал Абеле.

Он отметил, что в данном случае тренер работал профессиональным спасателем более десяти лет, «но человеческий фактор имеет место быть и остается человеческим фактором».

Кроме того, Бойтманис указал, что олимпийский центр «Вентспилс» как хозяин бассейна отдал распоряжения и работает над планом действий, чтобы подобные трагедии больше не повторялись. «Олимпийский центр обязательно возьмет на работу дополнительных инструкторов, чтобы все время на занятиях присутствовали два человека», - сказал Бойтманис.

На вопрос, почему до этого «принцип четырех глаз» соблюдался только в большом бассейне, управляющий Вентспилсским парком водных развлечений Марис Миллерс сказал, что оба бассейна значительно отличаются по размером, глубине и количеству людей, одновременно находящихся в них. Малый бассейн в свободное время утром используют для отдыха, и его посещают и старшие люди, а вечером в нем проходят занятия - не только для маленьких детей, но и для мам с младенцами и для беременных. Малый бассейн предназначен и для людей с нарушениями движения, пояснил он.

В свою очередь в большой бассейн идут школьные группы, там всегда дежурит еще один спасатель,

который присматривает за пловцами вместе с учителем, обеспечивая таким образом «принцип четырех глаз», отметил Миллер.

Исполнительный директор Вентпилсской думы отклонил предположения, что группа из 15 детей, возможно, была слишком большой и это может быть связано с объемом оплаты труда тренера. «Я категорически это отрицаю. Это был один из моментов, который мы проверили в первую очередь. Тренер принят на работу в олимпийский центр, его зарплата не зависит от того, пришли двое или 15 детей», - сказал Абеле.

Специально созданная группа Вентспилсской думы уже решила, что необходимо обеспечить видеонаблюдение на спортивных базах Вентспилса, в том числе в тренажерных залах и залах аэробики, где высоки физические нагрузки, отметил Абеле. «Это одно из предложений, которое мы включим в свое сообщение», - сказал руководитель комиссии Абеле.

Он признал, что все еще нельзя однозначно сказать, как именно произошел трагический случай, так как в момент трагедии из взрослых присутствовал только тренер, который сейчас находится в состоянии шока и рассказать о произошедшем не в состоянии.

«Ситуация настолько неясная, что мы перед результатами расследования Госполиции не хотели бы углубляться в детали. То, что мы слышали, - это мнения. Чтобы не мешать следствию, мы не можем точно сказать», - заявил исполнительный директор думы.

«Встречались с тренером, который в абсолютно неконтролируемом состоянии, очень переживает. Насколько я знаю, встречались и с родственниками погибшего мальчика. С ними встречался и председатель правления олимпийского центра. Мы предложили все, чем можем помочь», - сказал Абеле.

Бойтманис также отметил, что тренер был очень опытным и с большим стажем спасателя.

«Проверены рабочие договора, профессиональные сертификаты. Приходила стройинспеция и признала, что с технической точки зрения бассейн в порядке»,

- сказал он.

Как минимум до начала следующей недели малый бассейн будет закрыт.