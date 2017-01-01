В Саулкрастском крае произошел взрыв в жилом доме; погибли пять человек

В Саулкрастском крае в жилом доме на территории садоводческого кооператива «ВЭФ-Бикерниеки» вчера вечером произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
ГПСС получила вызов на место происшествия в 20.32.
После взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.
На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые проверяют, не находятся ли под завалами и другие люди.
Причины происшествия выясняет полиция. К выяснению обстоятельств взрыва привлечены также специалисты Национальных вооруженных сил.
Šorīt ugunsdzēsēji glābēji pabeidza glābšanas darbus Saulkrastu novadā, kur vakardien bija sagruvusi māja un bojāgājuši pieci cilvēki. pic.twitter.com/TdLqhdo3IO— VUGD (@ugunsdzeseji) 6 октября 2017 г.