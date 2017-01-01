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В Саулкрастском крае произошел взрыв в жилом доме; погибли пять человек

LETA
Фото: VUGD

В Саулкрастском крае в жилом доме на территории садоводческого кооператива «ВЭФ-Бикерниеки» вчера вечером произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

ГПСС получила вызов на место происшествия в 20.32.

После взрыва дом обрушился, возник пожар. Разбирая завалы, спасатели обнаружили пятерых погибших.

На месте происшествия продолжают работать пожарные, которые проверяют, не находятся ли под завалами и другие люди.

Причины происшествия выясняет полиция. К выяснению обстоятельств взрыва привлечены также специалисты Национальных вооруженных сил.

FOTO: VUGD

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