Полиция назвала главную версию причины взрыва под Саулкрасты

Во взорвавшемся доме в Саулкрастком крае находилась пиротехника, и мощность взрыва была эквивалентна 100 кг тротила, рассказал журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Он сообщил, что заведено уголовное дело, и основная версия состоит в том, что взорвалась пиротехника или вещества, используемые для ее производства.

Погибли три женщины, мужчина и подросток - скорее всего, члены одной семьи. Идентифицирован только мужчина, специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш. В семье было три лицензированных пиротехника, семье принадлежало два предприятия по пиротехническим услугам

Первое предприятие «Светку агентура» имело лицензию до весны, но полиция обнаружила незаконный склад пиротехники в Олайнском крае, где хранились изделия. Предприятие было оштрафовано, а лицензия аннулирована.

Второе предприятие «Pyro Power» имело магазин и склад в Тукумсском крае. Полиция проводила там проверку, но нарушений не обнаружила.

По словам Гришина, вероятно, в доме находился незаконный склад пиротехнических изделий, что противоречит закону и требованиям безопасности. Экспертиза установит, в каком именно объеме находились в доме пиротехнические изделия.

«На месте происшествия найдены пиротехнические изделия, взрывоопасные вещества и приспособления для проведения салютов. Причина трагедии - откровенная безответственность: в огромном объеме привезти [взрывоопасные вещи] в жилой дом!», - заявил Гришин, добавив, что взрыв был очень сильным.

Взрыв произошел вчера вечером, после него начался крупный пожар. Ночью спасатели нашли под развалинами пять умерших.