Плявниеки: муниципальная полиция задержала вора автомагнитолы

Вечером 5 октября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о подозрительном мужчине в Плявниеках, который, проходя мимо автомобилей, пытался открыть двери некоторых из них. На место отправился ближайший экипаж.

Прибывшие по адресу полицейские в кустах у многоквартирного дома заметили присевшего мужчину, который соответствовал описанию, указанному свидетелем. В руках он держал автомагнитолу. Мужчина, видя приближение полиции, тут же бросил устройство в кусты.

Подойдя к мужчине, полицейские увидели, что в кустах есть и другие предметы – отвертка, металлическая проволока и перчатка.

Из кармана брюк мужчины торчал нож и еще одна отвертка, а на ладонях были кровавые царапины.

Во время осмотра подозреваемого были обнаружены также плоскогубцы, разные молотки, например, для выбивания стекол. На вопрос, откуда у него весь этот арсенал, 39-летний мужчина заявил, что нашел все эти предметы в кустах.

Между тем второй полицейский, осматривая окрестности, заметил автомобиль марки Volkswagen с выбитым стеклом, в салоне которого не было магнитолы. Полицейские выяснили данные владельца, сообщили об инциденте и попросили прийти на место, чтобы опознать имущество.

Через некоторое время явился владелец автомобиля и опознал похищенную магнитолу. Также на место прибыли сотрудники Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.