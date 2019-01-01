Пьяный 19-летний автоводитель снес дорожный знак в центре Риги

3 октября около 5 часов утра работники Муниципальной полиции, патрулируя район вокруг памятника Свободы, заметили автоводителя, который сдавая назад, наехал на дорожный знак.

Полицейские поспешили к водителю и обнаружили, что от него исходит сильный запах алкоголя.

В автомобиле находилось также еще несколько пассажиров, которые не скрывали, что были в баре и употребляли алкогольные напитки.

19-летний водитель был задержан.

На место события были вызваны работники Госполиции, которые провели тест на концентрацию алкоголя на выдохе. Текст показал, что степень опьянения автоводителя составляет 2,19 промилле. Парень был передан Госполиции для дальнейших действий.