В аварии вертолета в Гробиньском крае погиб гражданин Польши

В аварии вертолета, произошедшей сегодня во время ралли «Лиепая» в Грамздской волости Приекульского края, погиб гражданин Польши, сообщила агентству ЛЕТA пресс-секретарь Курземского регионального управления Госполиции Сигне Штейнберга.

Уточняя прозвучавшую ранее информацию, она подчеркнула, что пока еще не совсем ясно, пилотировал ли вертолет именно он.

Директор Агентства гражданской авиации (АГА) Марис Городцов сообщил агентству ЛЕТА, что в потерпевшем аварию вертолете находились два гражданина Польши и два гражданина Латвии.

Как сообщалось, сегодня в Грамздской волости Приекульского края во время ралли «Лиепая» упал гражданский вертолет, один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщил агентству ЛЕТА представитель «RA Events» Янис Унбедахтс, вертолет упал недалеко от финиша 11-го скоростного участка ралли, поэтому этот участок был закрыт. В проведении ралли вертолет не участвовал.

Городцов сообщил, что вертолет потерпел аварию, задев провода линии электропередач. Это подтвердили и на предприятии «Садалес тиклс».

По его словам, потерпевший аварию вертолет - четырехместный «Robinson R44» производства 2006 года, зарегистрированный в Латвии 7 февраля 2014 года под национальным регистрационным знаком YL-HBH.

Полеты на вертолете «Robinson R44» в Латвии и его покупку предлагает компания «Baltijas helikopters». По данным «Firmas.lv», зарегистрированное в конце 2000 года в Глудской волости Елгавского края ООО «Baltijas helikopters» принадлежит Алдису Паугсу 1964 г. рожд., который является также единственным членом правления предприятия.