Состояние пострадавших в аварии вертолета характеризуют как тяжелое

Все трое пострадавших в аварии вертолета в воскресенье находятся в реанимационном отделении Лиепайской региональной больницы, сообщила представитель больницы Индра Грасе.

Состояние двоих пострадавших, один из которых - поляк и один - гражданин Латвии, врачи характеризируют как очень тяжелое. Третий пострадавший, гражданин Латвии, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Информации о том, какие травмы получили пострадавшие, больница не предоставляет. Переводить их в другие отделения пока не планируется.

Как сообщалось, вчера в Грамздской волости Приекульского края во время ралли «Лиепая» упал гражданский вертолет, один человек погиб, еще трое пострадали.

Погибший - гражданин Польши Павел Ягнятковский, сообщает портал «Echodnia.eu».

Директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов рассказал агентству ЛЕТА, что вертолет потерпел аварию, задев провода линии электропередач. Это подтвердили и на предприятии «Садалес тиклс».