«Незнакомец тащил меня в кусты, угрожал, что убьет»: Страсти в Елгаве

Викия Минка посредством facebook хочет предупредить других елгавчан о навязчивом мужчине, напавшем на нее на ул.Ромас.

«Хочу предупредить родителей, чтобы не отпускали детей в темноте одних, так как со мной сегодня утром произошло уму непостижимое. Около 6.00 на ул.Ромас на меня напал мужчина в возрасте около 40-50 лет, который тащил меня в кусты, угрожал, что убъет и т. д. ! Будьте внимательны, берегите детей и себя. Уголовный процесс уже начат!» - пишет Викия Минка.

Если с кем-то случилась похожая ситуация, немедленно сообщайте в Госполицию.