Вецмилгравис: мужчина ночью повредил несколько автомобилей

9 октября около часа ночи сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Вецмилгравис, где очевидцы заметили некого мужчину среди нескольких автомобилей со сломанными зеркалами.

Явившись на место происшествия, пара, что вызвала сотрудников полиции, указала на возможного виновника поломки зеркал припаркованных машин. Мужчина был задержан. В это же время второй полицейский отправился осмотреть автомобили. У одного из них констатировано разбитое зеркало, а у четырех остальных они были погнуты.

Мужчина категорически отрицал свою причастность к поломке зеркал. Подозреваемый утверждал, что пострадавший в этой ситуации именно он, так как вызвавшая полицию пара на него напала без всяких причин.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции, которые переняли работу.