В Лиепае пропал мужчина с проблемами со здоровьем и памятью

Госполиция просит помощи населения в поиске пропавшего в Лиепае старика с проблемами со здоровьем и памятью, сообщила агентству ЛЕТА помощник начальника Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева.

Анатолий Данилов 1937 г. рожд. 8 октября вышел из дома в Лиепае на ул. К. Укстиня и не вернулся до сих пор.

Рост мужчины 164 см. Он одет в зеленую куртку с желтым воротником, вязаную коричневую шапку с цветочным орнаментом и темно-синие брюки.

Полиция просит предоставлять информацию о пропавшем по телефону 110.