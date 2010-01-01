В Видземе автомобиль сбил 10-летнюю девочку; она получила тяжелые травмы

В минувшие сутки в ДТП пострадали семь человек, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

За сутки зарегистрировано 77 аварий, в том числе семь с пострадавшими.

В Видземе пострадала десятилетняя девочка - ее сбил автомобиль. В результате ДТП она получила тяжелые травмы живота, позвоночника и конечностей, ее доставили в больницу.

За нарушения правил дорожного движения оформлено 478 протоколов, в том числе за превышение скорости - 176. Задержано шесть пьяных водителей.

В свою очередь в Латгале полуторагодовалый мальчик перевернул посуду с кипятком, вылив его себе на грудь, живот и руку.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1138 вызовов, 154 из которых были связаны с травмами.