Смекалка контрабандистов, прячущих сигареты, поражает

Меняются времена, меняются и способы, как контрабандисты прячут сигареты, которые хотят перевезти через границу. Сейчас часто сигареты находят в грузах угля, прикрепленными в коробках к поездам, а также в частных автомобилях, рассказала TVNET исполняющая обязанности генерального директора Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) Ингрида Гулбе-Отаньке.

Она пояснила, что сейчас техническое обеспечение на таможне очень хорошее, доступны сканеры и другие устройства, которые позволяют проверить грузы. «Если сравнивать те страны ЕС, у которых есть внешняя сухопутная граница, то можно сказать, что у нас оборудование самое лучшее и качественное», - сказала Гулбе-Отаньке. FOTO: Valsts ieņēmumu dienests

По ее словам, на таможне доступны три сканера, встроенных в рельсовые пути, чтобы можно было проверить груз. Поезду во время проверки не нужно останавливаться, достаточно, чтобы состав проехал на установленной скорости.

Контрабандные сигареты находят как сканерами, так и другими способами. Их иногда прячут и в локомотивах, в перевозках могут участвовать машинисты и их помощники.

Нелегальные сигареты прячут не только в грузах угля

«Сигареты прячут не только в грузах каменного угля. В последнее время зафиксировано очень много случаев, когда их прячут под конструкциями вагонов. К примеру, раньше это были большие черные коробки, теперь - очень узкие и длинные, другой формы, думают, что так их будет сложнее обнаружить», - рассказала Гулбе-Отаньке.

Кроме того, сигареты прячут в различные «насыпные грузы», у вагонов перестраивают стены, делают поддельные стены, за которыми и скрывают товар. FOTO: Valsts ieņēmumu dienests

«Бывали случаи, что каждая доска в грузе была выфрезерована, и и в них тщательно, по пачке, были сложены незаконные сигареты», - вспоминает Гулбе-Отаньке. Кроме того, был случай, когда в грузе должны быть бочки с химическими веществами, однако в них спрятали сигареты, а чтобы вес соответствовал, насыпали песок.

«Действительно, иногда удивляешься, как такое количество можно спрятать в одном автомобиле «Peugeot». Методы очень разные», - отметила она.

Сигареты через границу пытаются перевести не только в автомобилях

Люди пытаются ввести сигареты из других стран через границу не только в автомобилях, их прячут и под одеждой в пассажирских автобусах. В случае, если контрабандные сигареты находят в пассажирском автобусе, у свертка или сумки не находится хозяина, или же он не подает виду. FOTO: Valsts ieņēmumu dienests

«Чаще всего прячут, где проще, к примеру, приматывают пачки скотчем к телу или засовывают в длинные носки», - заявила Гулбе-Отаньке.

К сожалению, грешат и работники таможни

Гулбе-Отаньке указала, что за тем, честны ли сотрудники таможни, необходимо следить все время, поэтому различные проверки проводятся регулярно, к примеру, смотрят, соответствуют ли действия работников таможни их обязанностям и правильны ли они.

«Нужно сказать, что у нас каждый год есть случаи, что мы констатируем факты, что есть таможенники, которые, скорее всего, совершают преступные действия. Есть случаи, когда все заканчивается уголовным процессом, есть случаи, когда против сотрудника начинают дисциплинарные дела, в результате чего их освобождают от должности. Случаи таких освобождений у нас есть», - подытожила она. FOTO: Valsts ieņēmumu dienests

Гулбе-Отаньке отметила, что происходят различные нарушения, к примеру, констатируется поддельный экспорт - оформляются документы, что груз покинул Латвию, но в то же время его вообще не было, или же был, но не такого объема. «Случаи разные, но они, к сожалению, происходят», - добавила она.