В грузовых поездах нашли 866 400 контрабандных сигарет

Так, 8 октября этого года на контрольно-пропускном пункте «Индра» с Белоруссии въехал грузовой поезд, на котором в результате анализа изображений сканирования была обнаружена контрабанда сигарет. Таможенники в вагоне типа «hopper» нашли 16 картонных коробок, обернутых целлофаном. В них были констатированы скрытие от таможенного контроля сигареты «Премьер» в количестве 160 000 штук с белорусскими акцизными марками.

В сворю очередь 7 октября на том же пропускном пункте в вагоне такого же типа нашли 700 000 сигарет марок «Фест», «Минск», «NZ» и «Winston» с белорусскими акцизными марками.

В тот же день в конструкции рамы одного из вагонов нашли 4 упаковки с сигаретами. Изъято было 6400 сигарет «NZ».