В Гаркалнском крае автомашина насмерть сбила пешехода

Минувшей ночью в Гаркалнском крае автомашина сбила пешехода, он скончался на месте происшествия, свидетельствует оперативная информация Госполиции.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в 1.27 на Рижской окружной дороге. Водитель автомобиля «VW» наехал на пешехода. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 84 ДТП. В ДТП пострадали восемь человек.

Задержано трое водителей в состоянии алкогольного опьянения.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 475 протоколов, больше всего - 160 - в Рижском регионе, меньше всего - 52 - в Курземе.

193 протокола об административном нарушении оформлено за превышение разрешенной скорости движения.