Гроза Плявников вернулась, берегитесь!

Какое-то время назад в Плявниеках из окон прекратили летать кирпичи и молодые мамочки спокойно стали выходить на прогулку с детьми не рискуя, что в них полетят сырые яйца. Неадекватный видеоблоггер Айнарс Чима, который все это творил, снимал на видео и затем выкладывал в Интернете, вдруг, пропал. Но, на днях мужчину опять заметили. Чима ехал в автобусе, разместившись на двух сиденьях. На одном он сидел сам, а на втором разместил свои ноги, наверное, для удобства.

Айнарс Чима живет вместе с мамой в ушаковском доме (так называют социальные дома, построенные во времена правления мэра Нила Ушакова) и держит в страхе жителей своего дома и соседних.

Мужчина не только кидает кирпичи из окна, выливает свою мочу, но и пристает к девушкам и женщинам на улице, в транспорте ругается матом.

Люди устали от такого наглого поведения, все время вызывают полицию. Стражи порядка выписывают штрафы, которые оплачивает мама Айнарса. Но,это не останавливает мужчину. И что дальше?

Жители микрорайона говорят, что, наверное, видеоблогер проходил лечение, поэтому его не было видно или проводил лето в Адажи, где тоже успел засветиться в местной полиции.

Юрист советует жильцам действовать в рамках закона. Сообщить управляющему дома о том, что мужчина нарушает общественный порядок, приложив акты из полиции. Дом принадлежит самоуправлению и обслуживающая организация должна решать вопрос - прекратить договор аренды без предоставления жилплощади. Жилец или скорее его мама тоже начнут действовать, не желая остаться без крыши над головой.