Огре: Пьяный мужчина пришел устраиваться на работу и украл машину

В Огрском крае потенциальны работник украл у работодателя машину, об этом агентству LETA сообщила Госполиция.

Во вторник в участке полиции в Огре поступила информация о краже машины. Об этом сообщил владелец транспортного средства.

От хозяина машины полиция узнала, что к нему на собеседование пришел работник в состоянии алкогольного опьянения. Работодатель попросил прийти в другой раз, но разозлившись работник не покинул место встречи просто так. Пьяный мужчина залез в рядом стоящую машину, завел ее и уехал.

Похищенная машина принадлежит работодателю, который не захотел проводить собеседование с пьяным.

Машина была объявлена в розыск и в тот же вечер найдена на шоссе Кекава-Скайсткалне. За рулем находился пьяный водитель. Тест на алкоголь показал в его крови 1,73 промилле.