Три строительных магазина оштрафовали на 5,78 млн евро

Совет по конкуренции (СК) за запрещенное соглашение оштрафовал предприятия по торговле стройматериалами ООО «Depo DIY» («Depo»), AО «Kesko Senukai Latvia» и ООО «Тирдзниецибас намс «Курши«» в общей сложности на 5,78 млн евро, сообщил агентству ЛETA представитель СК Том Новикс.

На «Depo» наложен штраф в размере 3,718 млн евро, на «Тирдзниецибас намс «Курши«» - 1,145 млн евро, на «Kesko Senukai Latvia» - 920,618 тыс. евро.

Перед принятием этого решения с поставщиками стройматериалов ООО «Knauf» и ООО «Norgips», а также с одним из причастных к делу торговцев - ООО «Круза» заключены административные договоры, предусматривающие прекращение правового спора и уплату денежного штрафа общей суммой 1,6 млн евро.

Как указывает СК, предприятия в течение длительного времени обеспечивали поддержание согласованного искусственно приспособленного уровня цен в розничной торговле на продукцию «Knauf» и «Norgips». Изучив дело, СК констатировал наличие запрещенного соглашения между «Knauf» и «Norgips», а также «Depo», «Kesko Senukai Latvia», «Тирдзниецибас намс «Курши«» и «Круза».

Соглашение проявляется как в форме вертикальных ограничений («Knauf» и «Norgips» устанавливают цены в розничной торговле и их уровень для каждого из розничных торговцев), так и горизонтального картельного сговора (розничные торговцы согласованно поддерживают уровень цен на товары «Knauf» и «Norgips» в розничной торговле).

Денежный штраф за допущенные нарушения конкурентного права устанавливается в процентах от нетто-оборота участника рынка за последний финансовый год

до дня выявления нарушения.

«Depo» не согласно в выдвинутыми обвинениями и собирается использовать для своей защиты все предусмотренные законом права, «Kesko Senukai Latvia» и «Тирдзниецибас намс «Курши«» еще не приняли решение в связи с наложенным СК штрафом.