В больнице Страдиня посетитель провалился под лестницу

В среду, 11 октября, на территории Клинической университетской больницы им. П. Страдиня проломились старые ступени, в результате чего пострадал человек, сообщает агентство ЛЕТА.

Как пояснили в больнице, ступени проломились и посетитель упал в углубление под лестницей. Пострадавшего доставили в Центр неотложной помощи больницы для оказания помощи.

Руководство больницы лично навестило пациента и извинилось. Вскоре пострадавшего выписали из Центра неотложной помощи.

Хозяйственная служба больницы полностью ограничила эту зону для движения пешеходов. Ограниченная лестница находится рядом с 15 корпусом, но не используется для главного потока посетителей.

Больница просит пешеходов быть осторожными и соблюдать ограничение у 15 корпуса.