Полицейские нашли на Саркандаугаве пропавшую без вести пенсионерку

В среду, 11 октября,вечером, сотрудники Рижской муниципальной полиции, во время патрулирования на Саркандаугаве, заметили пенсионерку – она стояла на тротуаре и пряталась за столбом.

Странное поведение привлекло внимание полиции, и когда сотрудники РМП пригляделись, что нашли сходство с объявленной утром в розыск женщиной.

Когда полицейские подошли к женщине, то выяснилось, что 79-летняя женщина объявлена в розыск.

Информация я о ней передана инициатору розыска, после чего пожилую женщину доставили в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.