В Риге полицейские помогли очень пьяному туристу добраться до гостиницы

12 октября незадолго до 4 часов утра сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги заметили пьяного мужчину, который больше не мог своими силами продолжать путь.

На место происшествия отправился ближайший экипаж полиции, однако мужчины там уже не было. Стражи порядка начали обследовать территорию, но получили информацию от коллег из центра видеонаблюдения, что к мужчине подошли две женщины и повели в один из баров Старой Риги.

В указанном заведении разыскиваемый мужчина был найден. Он уже заснул на диване, а рядом с ним стояли две дамы в мини-юбках, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции в связи с воровством у иностранцев.

Во время разговора выяснилось, что пьяный мужчина - турист из Германии. После пробуждения он с трудом назвал свои данные и место, где остановился. В свою очередь женщины утверждали, что привели туриста в бар, только чтобы помочь ему.

Полиция попросила туриста проверить вещи. Мужчина пояснил, что у него ничего не пропало, после чего его доставили в гостиницу.