Что случилось? В Вецмилгрависе снова распространяется неприятный запах

Инспектор Рижского регионального управления Государственной службы окружающей среды (ГСОС) в пятницу утром в очередной раз обнаружил, что в Вецмилгрависе распространяется неприятный запах.

Как сообщила представитель ГСОС Марута Буклевича, инспектор обследовал расположенные в этом портовом районе предприятия и констатировал, что источником запаха является «BLB Baltija terminals», где на танкер загружаются тяжелые нефтепродукты. В то же время инспектор констатировал, что погрузочные работы ведутся в соответствии с технологическими требованиями.

Региональное управление ГСОС поручило предприятию во время перевалки нефтепродуктов регулярно контролировать интенсивность запаха и не допускать его распространения за пределы территории терминала.

Жители Вецмилгрависа в районе порта уже в течение многих лет периодически жалуются на неприятный запах.

Например, вечером 12 сентября этого года за 2 часа поступило более 400 звонков на единый номер спасательных служб 112. Территорию обследовали ГСОС и портовая полиция, но конкретного источника запаха не нашли.

В ГСОС предположили, что причиной запаха могут быть меркаптаны. В малой концентрации для здоровья они не опасны.

Аналогичная ситуация была и 20 сентября. ГСОС сообщила, что запах был связан с погрузкой судна на территории «PARS terminаls» на Кундзиньсале. Были взяты образцы нефтепродуктов, начато административное дело.