Из озера Пикстерес вытащили утонувшего мужчину

В субботу спасатели их озера Пикстерес в Виеситской волости вытащили утонувшего мужчину, сообщает агентство ЛЕТА.

Кроме того, сотрудникам Пожарно-спасательной службы пришлось искать в лесу в Вецауцской волости двух заблудившихся мужчин. Им помогли выбраться из чащи с помощью звуковых сигналов автоцистерны.

За прошедшие сутки в Латвии были потушены 9 пожаров, в которых пострадал один человек.

Шесть пожаров произошли в Риге, один - в другом городе, а еще два - в регионах. Пожарно-спасательная служба провела 17 спасательных работ и получила 7 ложных вызовов.