В Риге из окна пятого этажа выпал мужчина

В субботу в Риге 41-летний мужчина выпал из окна пятого этажа и получил тяжелые травмы, сообщает агентство ЛЕТА.

С травмами позвоночника, грудной клетки и внутренних органов пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В свою очередь в Курземе 36-летний мужчина, складывая дрова, забрался на лестницу, которая оказалась мокрой, в результате чего он упал на битое стекло и получил глубокие резаные раны. Его доставили в больницу в Риге для получения специализированной помощи.

Кроме того, в Курземе 24-летний мужчина попал в аварию на квадрацикле. В результате ДТП транспортное средство упало на водителя. Пострадавшего в шоковом состоянии с открытым переломом ноги доставили в больницу.

В Курземе 69-летняя женщина пыталась разжечь печь, которая начала сильно дымить. В результате, женщина отравилась угарным газом.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1164 вызова, 213 из которых были связаны с травмами. В субботу в Риге 41-летний мужчина выпал из окна пятого этажа и получил тяжелые травмы.