Мошенничество производителей электроэнергии: Назначены проверки

Министр экономики Арвил Ашераденс поручил группе контроля Минэкономики вместе с приглашенными экспертами компетентных учреждений незамедлительно проверить прозвучавшие в передаче телеканала TV3 «Ничего личного» подозрения в том, что несколько предприятий мошенничают с разрешениями в обязательной закупке на производство электроэнергии.

Телепередача обнаружила, что несколько предприятий проекты не закончили, а лицензии сохранили, подав в тесте АО «Садалес тиклс» мощность с переносного генератора. Если эти предприятия начнут работу и используют возможность торговать электроэнергией по повышенной цене, то потребителям в платежах обязательной компоненты закупки в следующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.

Как сообщили агентству ЛETA в Минэкономики, Ашераденс поручил провести проверки, выехав по конкретным адресам.

Это «Kriozes», Салдусская волость, Салдусский край (ООО «Бриедис буве»), ул. Цесвайнес, 18B, Мадона, Мадонский край (ООО «Madonas Eko»), ул. Цецилю, 12, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (ООО «Tektus»), ул. Цецилю, 16, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (ООО «M parks»), ул. Валкас, 1A, Стренчи, Стренчский край (ООО «Э Стренчи»), ООО «Электро ридзене» (ул. Эзера, 6 , Ридзене, Вайвская волость, Цеисский край, ул. Тиргус, 6, Седа, Стренчский край (ООО «E Seda») и ул. Вестиенас, 2, Рига (ООО «Ригас энергия»).

Во время проверок необходимо на месте убедиться в соответствии работы когенерационных станций выденной лицензии.

Ашераденс поручил «Садалес тиклс» провести внутреннюю проверку в связи с выданным актом проверки деятельности когенерационной станции «Ригас энергия».

Министр намерен также обратиться в Госполицию с просьбой начать проверку в связи с возможным мошенничеством в работе когенерационной станции «Ригас энергия».