«Беженки из Сенегала» продолжают разводить латвийских мужчин

Наш читатель Олег рассказал, что его сыну, которому уже 29 год, никак не удается познакомиться с девушкой, причем, по его мнению, это бич времени, друзья парня в похожей ситуации, т.к. дамы сегодня мечтают лишь о богатых. Отчим хочет помочь пасынку, ведь он и сам 8 лет назад познакомился с его матерью с помощью интернета. Но сегодня это сделать сложнее. «Он за год написал огромное число писем, но было всего две встречи. На одной девушка сразу после свидания села в автомобиль и укатила с другим в кино, а на другой - фото было одно, а в реальности пришла совсем другая девушка», - поделился читатель. Причем отметил, что сын симпатичный, высокий, с квартирой, но вторую половину все не может найти.

Поскольку парень на порталах знакомств и на досках объявлений оставлял свой мейл, неудивительно, что однажды ему пришло «письмо счастья» от «несчастной беженки из Судана», которая сейчас находится в Сенегале. Дальше классика - родители у нее были богатыми, их всех убили, в Сенегале «зависли» 5,3 млн долларов. В общем, нужна помощь. Нужен иностранный представитель.

Правда, в нашей истории «развести» парня было сложнее, т.к. ему были не важны деньги, он искал любовь. А девушка на фото была весьма симпатична. И телефон свой прислала, мол, позвони, он же с сенегальским кодом, значит все правда, и письма слезные писала с просьбой о помощи, ну как не помочь красавице. «Этими письмами взяли парня в оборот. Девушка будто бы набожная. Первыми деньги не стояли. Сын писал, мне твои деньги не нужны, я тебя оттуда вытащу. Уже позже мы подумали, если у них такие деньги, то чего это они там в лагере беженцев сидят», - вспоминает читатель TVNET. Письма, кстати, были на русском (с помощью переводчика), но однажды мошенники прокололись и прислали ответ на латышском. Кстати, в них никогда не было имени, а, например, «мой дорогой». Неудивительно, что письма всегда уходили в спам, очевидно рассылались пачками по всему миру.

Хорошо, что героям этой истории все же хватило ума погуглить тему и найти рассказ некоего россиянина, который лишился 33 тысяч евро, желая помочь подобной «беженке». «Если бы об этом не написал парень из России и мы бы не прочитали, то тоже могли бы попасться», - уверен читатель TVNET. Своим рассказом он в очередной раз хочет напомнить, чтобы жители Латвии «не велись» на сказки о легких деньгах. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Ну а что касается любви, мы уверены, что у родственника Олега все получится!