Младенец с переломанным черепом: Опротестовано слишком мягкое решение суда

Лиепайский сиротский суд, прокуратура и адвокат ребенка подали протест в суд по делу об избитом родителями с особой жестокостью 7-месячном младенце.

Как уже сообщалось ранее, 12 сентября суд вынес приговор 23-летней Анне Марии Мельниковой и 37-летнему Айвару Брунавсу, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, настолько жестоко избили своего грудного ребенка, что проломили ему череп.

Установлено, что отчим кричал на девочку за то, что она громко плачет затем он бил ее по ягодицам и по лицу, укладывал ребенка на живот и душил ее в подушках.

Когда девочка продолжала плакать, он стал запихивать ей в рот ее стопу, затем бил ножкой по лицу, травмировав губу и десны.

Кроме того Брунавс схватил девочку за обе руки, стал таскать по дивану, а затем, когда поднес ребенка к краю кроватки, отпустил руки. Малышка упала на пол и ударилась головой. В больнице у пострадавшей констатировали сотрясение мозга, а также пролом черепа в области лба.

Суд приговорил отчима к одному году и 9 месяцам условно. Матери же назначили 220 часов принудительных работ.

После этого случая Брунавс и Мельникова разошлись, а девочку удочерила другая семья.

В течение двух лет, пока тянулся этот судебный процесс, женщина родила еще одного ребенка, будущее которого вызывает тревогу и у прокурора, и у суда.