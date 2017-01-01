Пропавший 24-летний Артур найден мертвым на берегу озера

Пропавший без вести в Саулкрасты 25 сентября 2017 года 24-летний Артур АУГСТМАНИС найден на берегу озера Лиласты в начале прошлой недели. К сожалению, без признаков жизни. Об этом Bezvests.lv сообщили родные молодого человека, а также официальный источник.

Сегодня, 16 октября 2017 года, семья прощается с сыном.

По информации из официального источника, по факту гибели Артура Аугстманиса возбуждено уголовное дело, как это происходит в каждом случае смерти человека за пределами родного дома или больницы. Если потребуется, следствие назначит экспертизу,

но по результатам первичного осмотра, сообщает официальный источник, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким.

Напомним, 24-летний Артур Аугстманис вышел из своего дома в Саулкрасты, в районе магазина TOP 25 сентября 2017 года и назад не вернулся.