LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

В Юрмале застрелили лебедя; полиция просит отозваться свидетелей

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

13 октября в 10:30 сотрудники юрмальского участка Госполиции получили информацию о неприятном происшествии в Слоке - там застрелили лебедя.

Стражи порядка выяснили, что в 7:30 этого дня фотограф отправилась запечатлеть рассвет. Когда она делала фотографии, услышала выстрел, который по звуку напоминал выстрел из дробовика. Позднее женщина заметила над головой летящую пару лебедей, один из которых упал в воду.

На место происшествия незамедлительно были вызваны Госполиция и Пожарно-спасательная служба, которые достали подстреленную птицу из воды и доставили в ветеринарную службу. К сожалению, несмотря на все усилия ветеринаров, рана был слишком серьезной и лебедя спасти не удалось.

Начат уголовный процесс.

Если вы стали свидетелем это происшествия, обращайтесь в юрмальский участок полиции по адресу проспект Дубулту, 17.

Госполиция выражает благодарность неравнодушной женщине, а также призывает сообщать о подобных случаях в любой участок полиции или же звонить по номеру 110.

Юрмала
0 Комментарии