В Юрмале застрелили лебедя; полиция просит отозваться свидетелей

13 октября в 10:30 сотрудники юрмальского участка Госполиции получили информацию о неприятном происшествии в Слоке - там застрелили лебедя.

Стражи порядка выяснили, что в 7:30 этого дня фотограф отправилась запечатлеть рассвет. Когда она делала фотографии, услышала выстрел, который по звуку напоминал выстрел из дробовика. Позднее женщина заметила над головой летящую пару лебедей, один из которых упал в воду.

На место происшествия незамедлительно были вызваны Госполиция и Пожарно-спасательная служба, которые достали подстреленную птицу из воды и доставили в ветеринарную службу. К сожалению, несмотря на все усилия ветеринаров, рана был слишком серьезной и лебедя спасти не удалось.

Начат уголовный процесс.

Если вы стали свидетелем это происшествия, обращайтесь в юрмальский участок полиции по адресу проспект Дубулту, 17.

Госполиция выражает благодарность неравнодушной женщине, а также призывает сообщать о подобных случаях в любой участок полиции или же звонить по номеру 110.