В Риге пьяный турист бросал в прохожих куриные кости

14 октября, около двух часов ночи, сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Старую Ригу, где из ресторана быстрого питания вышел агрессивно настроенный мужчина и начал бросать в прохожих куриные косточки.

Вызвавший полицию мужчина сначала просил его прекратить свои действия, но агрессивный посетитель ресторана начал ругаться на английском. Понимая, что на замечания мужчина не раегирует, тот решил вызвать полицию.

Полицейские во время разговора почувствовали от мужчины сильный запах алкоголя.

Выяснилось, что 25-летний молодой человек является гражданином Новой Зеландии. Объяснить причину своих действий он не мог. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть, где был составлен протокол по факту мелкого хулиганства и выписан штраф в размере 100 евро.