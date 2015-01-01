Эксперт рассказал о «темном» прошлом хозяина взорвавшегося дома: «Взрыв был лишь вопросом времени!»

Трагедия в Саулкрасты, где при взрыве хранившейся в доме приротехники погибла целая семья - это следствие безответственности и грубого нарушения правил главы семьи, известного пиротехника Илмара Аболиньша: оказалось, опасную пиротехнику он хранил даже в помещении для отопления дома. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации по энергетическим и взрывоопасным предметам «Faville», эксперт Управления криминалистики Госполиции Янис Якушс-Крейтусс

Как отмечает газета Latvijas Avīzē, по словам эксперта, Аболиньш со своей супругой Илзе Казрадзе какое то время были членами ассоциации, но в 2015 году в результате нарушения норм профессиональной этики, нелояльного отношения и безответственности они были исключены.

«Он работал на трех предприятиях, у одного был отозвана лицензия, так как в апреле было констатировано, что в Олайне существовал нелегальный склад пиротехники. Однако это не помешало Аболиньшу и дальше работать и даже выиграть конкурс РД на проведение 4 мая праздничного салюта. Он был автором салютов в городах по всей Латвии» - рассказал Якушс-Крейтусс.

Случившаяся 5 октября трагедия - это уголовно наказуемый проступок. «Часто Илмар вовлекал в свою работу и несовершеннолетнего сына и его одноклассников, что является грубейшим нарушением по многим пунктам. Этим фактом он даже гордился. В соцсетях есть множество фото, на которых видно, как наплевательски он относится к такому капризному и деликатному материалу - пиротехнике. Странно, что так небрежно может поступать пиротехник с 30-летним стажем».

По мнению эксперта, в погоне за самыми яркими спецэффектами Аболиньш кое-что изготавливал и сам, так как «он всегда хотел быть самым лучшим и удивить всех».

«Он был профессионал, знал, чем рисковал, но самоуверенность у него граничала с безответственностью. Как можно было пиротехнику хранить возле отопительного котла? Фактически этот взрыв был вопросом времени. Он рисковал жизнью не только членов своей семьи, но и соседей», - заключил Якушс-Крейтусс.

По неофициальной информации, у Аболиньша теоретически были шансы выжить - так как взрывной волной его выкинуло из дома, остальные члены его семьи, в том числе сын и дочь, сгорели заживо.