В Риге пойманная воровка упала перед охранниками на колени, моля о «пощаде»

Это темноволосая женщина известна продавцам в центре города. Она воровка - ходит по магазинам и высматривает, что плохо лежит.

В конце сентября хозяйка некоего магазина в центре Риги распространила по соцсетям информацию, что женщину нужно остерегаться. Потом ее «застукали» в магазине Egle, где она, уличив момент, спрятала в кармане мобильный телефон. Тогда она была задержана, но через пару дней снова вышла на охоту.

Как сообщает Bez Tabu, хозяин магазина Mūsmāju Давис рассказал, что увидел у себя странные действия воровки на камере видеонаблюдения. По его словам, самые неприятные моменты были, когда перед прибывшей на место охраной и полицией она бухнулась на колени и стала жалобно просить отпустить ее.

Она задержана и доставлена в участок, однако Давис не скрывает, что снова готов к встрече с этой женщиной - скорее всего, она продолжит бродить по магазинам в поисках легкой наживы.