Кенгарагс: Пьяный мужчина сорвал школьникам урок спорта

18 октября около 15:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции во время патрулирования у одного из учебных заведений Кенгарагса заметили на спортивном стадионе явно нетрезвого мужчину.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина мешал проведению спортивного занятия, показывая, как, по его мнению, нужно правильно выполнять упражнения.

Полицейский подошла к мужчине и попросила его уйти, на что он отреагировал агрессивно – начал ругаться, и на детей, и на полицейского.

Просьбу предъявить документы и и назвать свои данные мужчина проигнорировал, и продолжит обзываться.

На место приехал ближайший экипаж РМП и Государственной полиции, последние задержали 54-летнего мужчину для дальнейших процессуальных действий.