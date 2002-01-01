Болдерая: Пьяный мужчина пытался ограбить школьника

13 октября, около 15:00, к сотруднице Рижской муниципальной полиции (РМП) патрулировавшей окрестности одного из учебных заведений, подбежали три подростка 2002 года рождения. Они рассказали, что рядом со школой к ним подошел пьяный мужчина, ударил одного мальчика по голове и попытался вырвать из его рук мобильный телефон. Подростки защищались – оттолкнули его и побежали за помощью.

Во время осмотра окрестностей, на газоне был замечен пьяный грабитель – подростки его опознали. Когда мужчина увидел приближающуюся сотрудницу полиции, начал ругаться и размахивать руками, от мужчины разило алкоголем. На место выехал ближайший экипаж РМП.

Прибывшие полицейские задержали мужчину и разместили в отделении временного содержания. Мужчина отказывался назвать свои данные.

Одновременно приехала и бригада Службы неотложной медицинской помощи для осмотра пострадавшего мальчика, госпитализация ему не потребовалась. О случившемся проинформирована бабушка мальчика, которая пришла за внуком на место происшествия.

Вскоре прибыли сотрудники Государственной полиции для дальнейших процессуальных действий.