Внимание: на игровой площадке в центре Риги орудуют воры

На игровой детской площадке на ул. Кришьяня Барона в Риге уже зафиксировано множество краж. По наблюдениям съемочной группы LTV без присмотра нельзя оставить даже школьный ранец.

В пятницу вечером передача LTV «Панорама» сообщила, что большое количество посетителей этой игровой площадки создает большой риск,

поэтому Госполиция включила этот участок в маршрут своего патрулирования.

Женщине по имени Агне, чей десятилетний сын после уроков часто приходит на игровую площадку на ул. Кр. Барона, пришлось обратиться в полицейский участок и написать заявление о краже у мальчика велосипеда. Воришкой оказался мальчишка, который лишь на пару лет старше ее сына.

«Настойчиво все время приставал - мол, дай покататься. Потом просто вырвал велосипед и уехал. Сын очень переживал и не знал что же ему делать. Потом позвонил мне, плакал. Такое с нами впервые и трудно сразу сообразить, как в такой ситуации действовать», - рассказывает Агне.

На игровой площадке в этом квартале зарегистрировано еще две кражи: у одного мальчика укради выпавший телефон, у другого - велосипед.