В Риге произошла авария с участием четырех автомобилей, в том числе полицейской машины

Крупная авария с участием четырех автомобилей, в том числе полицейской машины, произошла сегодня в Риге на улице Бривибас недалеко от перекрестка с ул. Пернавас. Об этом информирует представитель Госполиции Анце Розите.

По предварительной информации, один из автомобилей затормозил на перекрестке, а ехавшие позади врезались в него. К счастью, в аварии пострадал только один человек.

Помимо полицейского автомобиля, к аварии причастны две автомашины «Volvo» и одна «Шкода».

Не менее крупная авария и с большим числом пострадавших произошла сегодня же в Видземе. На Таллинском шоссе у поворота к музею Мюнхгаузена столкнулись три автомобиля: автомобили «Audi», «Hyundai» и «Шкода». В результате, шесть человек пострадали.

Четверо пострадавших получили травмы средней тяжести и находятся в больнице, а еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.

Движение на месте аварии временно было заблокировано.

Как сообщал Русский TVNET, в пятницу зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 15 человек.

Большинство аварий произошло в Риге - 44. В Курземском регионе зарегистрировано 20 аварий, в Латгале - 18, в Земгале - 15 и Видземе - пять. За нарушения правил дорожного движения на водителей оформлено 532 протокола, в том числе 257 - за превышение скорости.