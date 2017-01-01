Дело Вани: после трагедии людям стало не безразлично, что происходит вокруг

В июле текущего года вся страна искала 5-летнего пропавшего в Лиепае Ваню Берладина. Спустя 10 дней после пропажи мальчик найден был замерзшим в лесу. Полиция до сих пор проводит расследование и просит не распускать нелепые слухи, сообщает LNT Ziņu TOP 10.

«Это дело можно разделить на 2 части: ведем расследование относительно пропажи и смерти мальчика и вторая - о невыполении служебных обязанностей. Если бы наша работница профессионально выполняла свою работу (напомним, она, что называется, пропустила мимо ушей рассказ свидетелей, что мальчика видели в Дубени - прим. ред.), в деле мог быть другой поворот... Она дисциплинарно наказана и освобождена от службы в Госполиции», - рассказал передаче глава Госполиции Интс Кюзис.

В обществе прозвучали различные спекуляции на эту тему. Последняя, что, мол, родителям мальчка не дали опознать его и, возможно, в маленьком белом гробике похоронен не Ваня. Лиепайская полиция заявила журналистам, что мама мальчика действительно обратилась с просьбой провести анализ ДНК. Чтобы покончить с информацией далекой от правды, полиция рассказала о результатах. На опознание были приглашены родители, опознание происходило по фото и еще одно - в морге. Теперь и результаты ДНК известны.

«Мы хотим проинформировать общество, что мертвый мальчик, найденный 11 июля в лесу Дубени, является Ваней» ,- сообщила главный инспектор Бюро Криминальной полиции Лиепаи Рита Гринвалде.

Семья Берладиных на данный момент находится под усиленных контролем соцслужбы и сиротского суда. Кроме того семья, где растут еще трое детей, получает психологическую помощь.

То что ситуация в семье удовлетвортельная, подтверждают в местном Сиротском суде. Там указывают, что смерть Вани - слишком большая цена, чтобы люди начали обращать внимание на то, что происходит вокруг.

Но, наверное, должно было произойти нечто подобное, чтобы люди поняли, что с жизнью нельзя играть. После трагедии многие люди стали наблюдательнее и участливее, они сообщают специалистам, если видят, что в семьях вокруг них с детьми происходит что-то не так. Если в прошлом году по тем или иным обстоятельствам пришлось изъять 40 детей, то на октябрь текущего года их число составляет уже 44. Причем, всплеск случился именно на июль.

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