В Земгале женщина потеряла равновесие и упала с балкона

В воскресенье в Земгале 55-летняя женщина потеряла равновесие и выпала с балкона второго этажа, сообщает агентство ЛЕТА.

В результате падения с высоты примерно 6 метров женщина получила травмы спины и позвоночника, а также живота.

Кроме того, медики оказали помощь 78-летней женщине, которой стало плохо после употребления собственноручно собранных и пожаренных грибов. Она не смогла объяснить врачам, какие грибы собирала. Ее доставили в больницу с подозрением на отравление.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1043 вызовов, 156 из которых были связаны с травмами.