Швейцария не считает нападение подростка из Латвии терактом

Швейцарские правоохранительные органы не квалифицировали нападение 17-летнего гражданина Латвии с топором на жителей как терроризм, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Полицию безопасности (ПБ).

ПБ связалась с зарубежными коллегами и выяснила, что полиция Швейцарии данный инцидент не квалифицировала как терроризм, на данный момент нет и другой информации, которая указывала бы на связь организатора нападения с терроризмом.

Как уже писал Русский TVNET, вечером 22 октября 17-летний подросток, родом из Латвии, напал с топором на прохожих в швейцаркой коммуне Флумс.

По информации правоохранителей, парень атаковал местных жителей, возле почтового отделения, и ранив нескольких из них, скрылся на украденной машине, попав при этом в аварию.

Через некоторое время он появился возле заправки и продолжил совершать нападения.