На рижском кладбище поймали подростков, куривших марихуану

Стражи порядка заметили троицу, возможно, несовершеннолетних подростков во время обследования территории кладбища. У одного из парней была сигарета.

Полицейские подошли, чтобы выяснить возраст парней, от сигареты чувствовался запах, характерный для марихуаны. Стражи порядка проверили содержимое сумки подростка и нашли в ней упаковку с зелено-коричневой смесью растительного происхождения.

Молодые люди признались, что курили марихуану.

Стражи порядка выяснили, что двоим из них в этом году уже исполнилось 18 лет, в свою очередь третьему - всего 17 лет.

Нарушителей задержали и доставили в Рижский центр психиатрии и наркологии для проведения экспертиз. После этого парней доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.

Кодекс административных нарушений за незаконное употребление наркотических или психотропных веществ предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа до 280 евро.